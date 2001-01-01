Футбол

Манчини: «Мы намерены развлечь болельщиков и себя»Евро-футбол.ру вчера в 15:47

Италия — Финляндия
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Фриули»
Николо Барелла
7′
64′
Тим Спарв
Марко Верратти
64′
70′
Каспер Хамалаен
Ласси Лаппалайнен
Биоти Мойсе Кин
74′
Чиро Иммобиле
Фабио Куальярелла
80′
Кристиано Пиччини
82′
83′
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
Марко Верратти
Николо Дзаньоло
85′
90′
Альбин Гранлунд
Пюрю Сойри
Кристиано Бираги
Леонардо Спинаццола
90′+1′
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал краткий комментарий перед матчем с командой Финляндии на старте отборочной кампании Евро-2020.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Манчини: «Мы намерены развлечь болельщиков и себя»

Евро-футбол.рувчера в 15:47

Манчини: постараемся развлечь болельщиков в матче с Финляндией

Чемпионатвчера в 15:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

В Бурятии подростки избили мужчину и изнасиловали его жену

Мужчину избили, а женщину затащили в заброшенное строение и изнасиловали. Пострадавший с травмами находится в больнице.
Обновлено вчера в 04:16
Космос

Ловите момент: МКС вернётся в небо над Уралом до 6 апреля

На европейской части России начинается новый период вечерней видимости Международной космической станции.
Обновлено вчера в 09:14
Спорт

Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тест

Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Обновлено в 01:02
Происшествия

Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Омске

После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела четырёх погибших. Погибла семья из четырёх человек, проживавшая в доме.
Обновлено в 00:52
Авто

Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров

Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено вчера в 00:36
Экономика

В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императора

Скоро в Японии будут 10-дневные выходные, жители страны станут отмечать отречение от престола императора Акихито и чествовать нового правителя, сообщает британское издание The Financial Times.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Саратовской области автобус столкнулся с легковушкой

"По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологических условий и допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 9. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 01:24
Культура

Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона

Обновлено вчера в 16:18
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено вчера в 03:28
Здоровье

"Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год

Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.
Обновлено в 01:07
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 12:57
Общество

На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу

Обновлено вчера в 23:43
Политика

Порошенко призвали покаяться на коленях

Обновлено в 00:19
Общество

Александр Беглов завел папку для записи обращений и жалоб петербуржцев

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что завел зеленую папку, в которой будут фиксироваться обращения жителей во время объездов районов, а также те, которые приходят на страничку градоначальника «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 12:46
Авто

УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера проекта 3170

В России возобновили работу над кроссовером УАЗ проекта 3170, им займутся инженеры компании Pininfarina.
Обновлено вчера в 16:54
Кино

Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»

Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Экономика

Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено вчера в 06:53
Здоровье

Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали

Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

Фанаты «Зенита» вывесили нецензурный баннер с критикой канала Z+

Болельщики футбольного клуба «Зенит» во время игры между сине-бело-голубыми и «Аустрией» принесли на «Газпром Арену» и растянули баннер, на котором была написана критика в адрес клубного канала Z+ и его руководства.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

Годовщине нападения НАТО на Югославию посвящается

24 марта 1999 года силы капиталистического мира во главе с США напали на европейскую социалистическую страну.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Полиция досматривает прохожих у Елисейских полей в Париже

Жандармы проводят выборочный контроль прохожих после запрета властей на проведение манифестации "желтых жилетов" у Триумфальной арки.
Обновлено вчера в 06:22
Хоккей

«Питтсбург» без Малкина обыграл «Даллас» Радулова

"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:15
Спорт

Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.
Обновлено вчера в 15:34
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
Авто

Каждый третий автомобиль BMW продается в кредит от BMW Банка

«Каждый третий автомобиль BMW приобретается в кредит или лизинг от BMW Банка – вот наш ориентир на этот год», – заявила Анна Морозова.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Обновлено вчера в 14:03
Интернет

В Chrome перенесли две востребованные функции из Microsoft Edge

Разработчики из Google, наконец, добавили в фирменный браузер то, что давно уже было в Microsoft Edge.
Обновлено вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой

Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.
Обновлено вчера в 10:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберто Манчини
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Бронзовый призёр чемпионата мира, кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. Абсолютный рекордсмен по числу завоёванных Кубков Италии - 10. Главный тренер сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Rai Sport
Телеканал
Итальянский спортивный телеканал государственной телерадиовещательной корпорации «Rai». Начал вещание 1 февраля 1999 года. Задуман и курируется редакцией «Rai Sport».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное