Футбол

Манчини: «Было важно забить Лихтенштейну много голов»Евро-футбол.ру 01:26

Италия — Лихтенштейн
6 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эннио Тардини»
Стефано Сенси
17′
Марко Верратти
32′
Фабио Куальярелла
35′
35′
Николас Хаслер
45′+2′
Даниэль Кауфманн
Фабио Куальярелла
45′+3′
46′
Арон Зеле
Андреас Малин
Жоржиньо
Николо Дзаньоло
57′
68′
Симон Кюне
Ливио Майер
Биоти Мойсе Кин
70′
Фабио Куальярелла
Леонардо Паволетти
72′
Леонардо Паволетти
76′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
79′
82′
Деннис Саланович
Мартин Бюхель
Армандо Иццо
90′+2′
Наставник сборной Италии Роберто Манчини высказался о крупной победе над Лихтенштейном (6:0) в матче квалификации Евро-2020.
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