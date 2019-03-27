Футбол
Манчини: «Было важно забить Лихтенштейну много голов»Евро-футбол.ру 01:26
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эннио Тардини»
Стефано Сенси
|17′
Марко Верратти
|32′
Фабио Куальярелла
|35′
|35′
Николас Хаслер
|45′+2′
Даниэль Кауфманн
Фабио Куальярелла
|45′+3′
|46′
Арон Зеле
Андреас Малин
Жоржиньо
Николо Дзаньоло
|57′
|68′
Симон Кюне
Ливио Майер
Биоти Мойсе Кин
|70′
Фабио Куальярелла
Леонардо Паволетти
|72′
Леонардо Паволетти
|76′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
|79′
|82′
Деннис Саланович
Мартин Бюхель
Армандо Иццо
|90′+2′
Италия
Расстановка 4‑3‑3
1
Сиригу
5
Манчини
2
Иццо
13
Романьоли
7
Спинаццола
15
Сенси
23
Дзаньоло
6
Верратти
16
Политано
9
Паволетти
14
Мойсе Кин
1
Бюхель
20
Вольфингер
4
Кауфманн
5
Хофер
3
Гёппель
6
Малин
23
Польверино
10
Визер
14
Майер
18
Хаслер
13
Бюхель
Лихтенштейн
Расстановка 4‑4‑2
Наставник сборной Италии Роберто Манчини высказался о крупной победе над Лихтенштейном (6:0) в матче квалификации Евро-2020.
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