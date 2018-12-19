Футбол

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за Сульшера
Матч ТВ
08:52

«Манчестер Юнайтед» выплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за переход тренера Уле-Гуннара Сульшера в качестве компенсации. Что примечательно, эти деньги клуб заплатил за то, что специалист будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона.
Матч ТВ08:52

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«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мольде» за Сульшера 1,8 миллиона фунтов стерлингов

Спорт-Экспресс10:13

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Молде» 1,8 млн фунтов за переход Сульшера

РИА Новости09:49

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за Сульшера

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«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за Сульшера

Sportbox.RU08:52

Стала известна сумма компенсации, которую «МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера

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Стало известно, сколько «МЮ» заплатил «Мольде», чтобы назначить Сульшера

Sport24.ru06:24

New York Times: «Манчестер Юнайтед» заплатит Моуринью 24 миллиона за расторжение контракта

Бомбардир.рувчера в 07:39
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:56, Ашберн
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«Зенит» пожелал Сульшеру удачи в «МЮ»

Удачи, Уле! 👌 pic.twitter.com/GbaRONteIE – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 19 декабря 2018 г. 45-летний специалист также ранее тренировал резервную команду "МЮ" и "Кардифф".
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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