Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансферах Санчо и Хадсон-ОдоиСпорт-Экспресс вчера в 06:52
Руководство "красных дьяволов" попытается приобрести вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои, полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса, защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаку и хавбека "Боруссии" Джейдона Санчо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:11, Ашберн
Транспорт
Восемь станций «фиолетовой» ветки метро закрыли до 11 апреля
С 6 по 11 апреля восемь станций Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена будут закрыты в связи со строительством новой Некрасовской линии.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено 04 апреля в 04:59
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено вчера в 13:57
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Армия и оружие
Ливия. Маршал Хафтар отказался от переговоров с противником
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 07:51
Политика
Венесуэла назвала преступными новые санкции США
Власти Венесуэлы считают неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США, говорится в коммюнике МИД страны.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
В России изменят правила сдачи экзамена на водительские права
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ГИБДД усложнит экзамен на водительские права.
Обновлено вчера в 08:39
Музыка
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на Евровидении
Российский певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на "Евровидении - 2019", назвал своего главного соперника на конкурсе.
Обновлено вчера в 20:13
Хоккей
Определились все участники плей-офф НХЛ в Западной конференции
Стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли в Западной конференции.
Обновлено вчера в 03:16
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 12:10
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено вчера в 11:57
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено 04 апреля в 19:45
Шоу-бизнес
Любовница главы Amazon подала на развод после расторжения брака Безоса
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга
Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 16:27
Авто
Назван ТОП-10 автомобилей, от которых избавляются в первый год
При создании списка журналисты взяли данные о продажах автомобилей за определённый промежуток времени и количество машин, которые продали в течении года после покупки.
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь
Обновлено вчера в 03:32
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о полёте Ил-38 над Японским морем
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Начальник московского ГИБДД подал в отставку
Обновлено вчера в 05:00
Гаджеты
Представлена камера Panasonic Lumix DC-G95 системы Micro Four Thirds
Компания Panasonic представила камеру Lumix DC-G95, которая на некоторых рынках будет носить обозначение G90.
Обновлено вчера в 06:57
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают, как изменилась Анастасия Заворотнюк после родов
В комментариях под постом многие поклонники Анастасии отметили, что после рождения дочери знаменитость стала выглядеть еще моложе.
Обновлено вчера в 06:28
Музыка
Клип на культовую песню «На заре» опубликован в Сети спустя 32 года
Клип на песню «На заре» музыканты снимали еще в 1987 году, но так не показали. Что тогда случилось с записью, Парастаев не рассказал.
Обновлено вчера в 13:02
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Лавров: Россия не меняла позицию в отношении ударов Израиля по Сирии
Позиция Москвы в отношении ударов Израиля по территории Сирии не менялась, Россия считает необходимым уважение суверенитета страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 00:06