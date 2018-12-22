Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые после ухода Фергюсона
Известия
вчера в 17:27

«Манчестер Юнайтед» впервые забил пять мячей в чемпионате Англии после ухода тренера Алекса Фергюсона. Последний раз «МЮ» добивался такого показателя в 2013 году, когда сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (5:5). «Юнайтед» набрал 29 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
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