Футбол
«Манчестер Юнайтед» выиграл в пятый раз подряд после ухода Моуринью
«Манчестер Юнайтед» выиграл в пятый раз подряд после ухода МоуриньюМИР 2411:27
Кубок Англии, 1/32 Финала, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
|23′
|33′
Энди Ядом
Ромелу Лукаку
|45′+4′
|46′
Тиагу Илори
Соне Алуко
|61′
Гарат Макклири
Моду Барроу
Хуан Мата
Таит Чонг
|62′
Фред
Маруан Феллайни
|62′
Алексис Санчес
Маркус Рэшфорд
|64′
|76′
Кэллам Хэрриотт
Якоу Мейте
Таит Чонг
|77′
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑3
22
Ромеро
20
Далот
36
Дармиан
4
Джонс
18
Янг
39
Мактомини
15
Перейра
27
Феллайни
44
Чонг
9
Лукаку
10
Рэшфорд
31
Яккола
3
Ядом
14
Алуко
6
Мур
27
Ричардс
21
Мейте
35
Риномхота
10
Свифт
38
Келли
17
Барроу
43
Лоудер
Рединг
Расстановка 4‑5‑1
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал пятую победу подряд во всех турнирах после того, как Жозе Моуринью на посту главного тренера сменил Уле-Гуннар Сульшер, на этот раз он оказался сильнее «Рединга», передает «МИР 24». Матч проходил в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
МИР 2411:27
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 22:02, Ашберн
Кино
Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года
Обновлено в 20:59
Космос
Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля
Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка
Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Политика
Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США
По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено в 20:34
Хоккей
Сборная России в девятый раз завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею
Победа над национальной командой Швейцарии в матче за третье место МЧМ-2019 позволила сборной России по хоккею для игроков не старше 20 лет девятый раз в истории завоевать бронзовые медали.
Обновлено в 18:30
Политика
Абэ заявил о выгоде мирного договора Японии и России для США
Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и Соединенным Штатам.
Обновлено в 20:33
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок
"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:30
Происшествия
Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализован
Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализовано, заявил «РИА Новости» представитель компании «РН-Юганскнефтегаз».
Обновлено в 18:21
Общество
Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США
Путешествующие по Европе и США туристы рассказали о том, что все чаще сталкиваются с постельными клопами, которые стали более устойчивыми к средствам защиты.
Обновлено в 20:12
Авто
В Банке России рассказали, как изменится ОСАГО к 2021 году
К 2020-2021 году в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.
Обновлено в 20:41
Политика
Умер бывший глава Пентагона Браун
Бывший глава минобороны США Гарольд Браун умер в Калифорнии на 92-м году жизни.
Обновлено в 21:36
Политика
Турция отказалась от предложения США по поводу российских С-400
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Двое британских военных ранены при обстреле в Сирии
Обновлено в 19:55
Кино
Фигуристка Евгения Медведева снялась в художественном фильме
Евгения Медведева, 2-кратная чемпионка мира по фигурному катанию, сыграла в художественной кинокартине The Petrichor.
Обновлено в 18:10
Технологии
В США могут разрешить использовать удобрения из человеческих останков
Обновлено в 08:20
Хоккей
Валерий Брагин поставил оценку сборной России за МЧМ-2019
Обновлено в 19:51
Происшествия
В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Аршавин в очередной раз развелся с женой
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Спорт
Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов
Обновлено в 16:23
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Авто
Названы самые популярные дизельные автомобили в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
Обновлено в 12:55
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Ингушетии проверяют сообщения о роддоме, где ребенку заклеили рот
Сотрудники полиции Ингушетии проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
Обновлено в 14:59
Происшествия
В нацпарке Приморья задержали двух вооруженных браконьеров
В национальном парке "Земля леопарда" задержали двух вооруженных нарушителей. Еще один, угрожая госинспекторам оружием, сумел скрыться.
Обновлено в 20:59
Происшествия
Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске будет выплачено 65 млн руб. Об этом он написал в Twitter.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Каире при обезвреживании взрывного устройства у церкви погиб сапер
Сапер погиб во время обезвреживания взрывного устройства, найденного возле одной из церквей в Каире, сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Политика
Макрон отреагировал на насилие в ходе протестов в Париже
Французский президент Эммануэль Макрон дал комментарий после новых протестных акций "желтых жилетов".
Обновлено в 16:17
Хоккей
Капитан сборной России заткнул уши перед канадскими трибунами
Во втором периоде Костин сделал счёт 3:1, после чего демонстративно заткнул уши.
Обновлено в 20:28