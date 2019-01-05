Футбол
«Манчестер Юнайтед» выиграл в пятый раз подряд после ухода Моуринью
«Манчестер Юнайтед» выиграл в пятый раз подряд после ухода МоуриньюМИР 24вчера в 11:27
Кубок Англии, 1/32 Финала, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
|23′
|33′
Энди Ядом
Ромелу Лукаку
|45′+4′
|46′
Тиагу Илори
Соне Алуко
|61′
Гарат Макклири
Моду Барроу
Хуан Мата
Таит Чонг
|62′
Фред
Маруан Феллайни
|62′
Алексис Санчес
Маркус Рэшфорд
|64′
|76′
Кэллам Хэрриотт
Якоу Мейте
Таит Чонг
|77′
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑3
22
Ромеро
20
Далот
36
Дармиан
4
Джонс
18
Янг
39
Мактомини
15
Перейра
27
Феллайни
44
Чонг
9
Лукаку
10
Рэшфорд
31
Яккола
3
Ядом
14
Алуко
6
Мур
27
Ричардс
21
Мейте
35
Риномхота
10
Свифт
38
Келли
17
Барроу
43
Лоудер
Рединг
Расстановка 4‑5‑1
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал пятую победу подряд во всех турнирах после того, как Жозе Моуринью на посту главного тренера сменил Уле-Гуннар Сульшер, на этот раз он оказался сильнее «Рединга», передает «МИР 24». Матч проходил в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
МИР 24вчера в 11:27
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«Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» в Кубке Англии, выиграв пятый матч подряд при Сульшере
Sport24.ruвчера в 09:32
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