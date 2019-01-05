Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал пятую победу подряд во всех турнирах после того, как Жозе Моуринью на посту главного тренера сменил Уле-Гуннар Сульшер, на этот раз он оказался сильнее «Рединга», передает «МИР 24». Матч проходил в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» выиграл в пятый раз подряд после ухода Моуринью

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