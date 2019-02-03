Футбол

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Лестера» благодаря голу РэшфордаSport24.ru 10:58

Лестер — Манчестер Юнайтед
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
9′
Маркус Рэшфорд
20′
Джесси Лингард
Джейми Варди
32′
42′
Неманья Матич
Нампалис Менди
45′
Джеймс Мэддисон
Рашид Геззаль
62′
67′
Алексис Санчес
Антони Марсьяль
Демарай Грэй
Синдзи Окадзаки
74′
78′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
80′
Люк Шоу
Рашид Геззаль
82′
Нампалис Менди
Келечи Ихеаначо
84′
90′
Джесси Лингард
Фил Джонс
Онийнье Ндиди
90′+3′
90′+3′
Антони Марсьяль
В матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» в гостях со счетом 1:0 выиграл у «Лестера». Единственный гол был забит на 9-й минуте, когда точным ударом отметился Маркус Рэшфорд.
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