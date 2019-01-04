Футбол

«Манчестер Юнайтед» выиграл при Сульшере пятый матч подряд
Газета.Ru
09:44

Манчестер Юнайтед — Рединг
2 – 0
Матч завершён
Кубок Англии, 1/32 Финала, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
23′
33′
Энди Ядом
Ромелу Лукаку
45′+4′
46′
Тиагу Илори
Соне Алуко
61′
Гарат Макклири
Моду Барроу
Хуан Мата
Таит Чонг
62′
Фред
Маруан Феллайни
62′
Алексис Санчес
Маркус Рэшфорд
64′
76′
Кэллам Хэрриотт
Якоу Мейте
Таит Чонг
77′
Голами в составе манкунианцев отметились Хуан Мата, реализовавший пенальти, и бельгиец Ромелу Лукаку. Это пятая победа подряд после назначения норвежца Уле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера английской команды.
Газета.Ru09:44

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«Манчестер Юнайтед» выиграл при Сульшере пятый матч подряд

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