Голами в составе манкунианцев отметились Хуан Мата, реализовавший пенальти, и бельгиец Ромелу Лукаку. Это пятая победа подряд после назначения норвежца Уле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера английской команды.

«Манчестер Юнайтед» выиграл при Сульшере пятый матч подряд

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