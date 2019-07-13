Футбол

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый матч предсезонкиЕвро-футбол.ру 09:22

В первом матче предсезонного тура "Манчестер Юнайтед" обыграл австралийский "Перт Глори". Гости из Англии победили благодаря двум голам во втором тайме. Сначала Маркус Рэшфорд точно пробил с левой части штрафной в дальний угол, а затем прекрасный удар со средней дистанции удался Джеймсу Гарнеру.
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Перт Глори» в контрольном матче в Австралии

Sport24.ru09:07

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Перт Глори» в контрольном матче

Спорт-Экспресс09:09

Лукаку, Байи, Линделеф и Грант пропускают матч с «Перт Глори» из-за небольших повреждений

Sports.ru07:05

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Болельщики освистали Погба во время товарищеского матча

Спорт день за днем08:54

Гол Рашфорда помог «МЮ» обыграть «Перт Глори» в товарищеском матче в Австралии

Чемпионат09:23

«МЮ» победил австралийский «Перт Глори», Погба отыграл один тайм

Матч ТВ08:59
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
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В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками

Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
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Гаджеты

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Изображения, приложенные к заявке, дают понять, что Samsung решила выполнить новое устройство виртуальной реальности не в виде громоздкой гарнитуры, а в форме обычных очков со складывающимися дужками.
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Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

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Обновлено вчера в 13:31
Космос

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«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции

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«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Уфу» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Помощники лидеров стран «нормандской четверки» встретились в Париже

Помощники и советники глав государств «нормандской четверки» встретились в Париже, передает РИА Новости.
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Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
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13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
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