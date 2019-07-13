Футбол
«Манчестер Юнайтед» выиграл первый матч предсезонкиЕвро-футбол.ру 09:22
В первом матче предсезонного тура "Манчестер Юнайтед" обыграл австралийский "Перт Глори". Гости из Англии победили благодаря двум голам во втором тайме. Сначала Маркус Рэшфорд точно пробил с левой части штрафной в дальний угол, а затем прекрасный удар со средней дистанции удался Джеймсу Гарнеру.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
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