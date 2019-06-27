«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за МагуайраСоветский спорт 05:48

Отмечается, что МЮ не планирует тратить такую сумму на одного игрока, и выбыл из борьбы. Таким образом, единственным претендентом на англичанина является Манчестер Сити. В минувшем сезоне 26-летний защитник провел 32 матча и забил 3 гола.

«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Магуайра

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