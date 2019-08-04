Футбол

«Манчестер Юнайтед» выбрал нового капитанаГазета.Ru 02:12

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто станет новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News. Новым капитаном английского клуба будет защитник Эшли Янг.
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Уле Гуннар Сульшер
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