Футбол
«Манчестер Юнайтед» выбрал нового капитанаГазета.Ru 02:12
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто станет новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News. Новым капитаном английского клуба будет защитник Эшли Янг.
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