Футбол

«Манчестер Юнайтед» выбрал нового капитанаГазета.Ru 02:12

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто станет новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News. Новым капитаном английского клуба будет защитник Эшли Янг.
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Уле Гуннар Сульшер
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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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