Футбол
«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионовГазета.Ru 17:06
Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл французский "ПСЖ" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу английской команды.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
Общество
Названы пять регионов с самым высоким уровнем продаж алкоголя
Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал топ-5 регионов по продажам алкоголя по итогам 2018 года.
Обновлено в 21:19
Экономика
МТС заплатит крупный штраф за взятки в Узбекистане
Штраф в $850 млн выплатит российский сотовый оператор МТС американскому минюсту, передает РБК.
Обновлено в 20:44
Армия и оружие
Истребители трижды за неделю поднимались на перехват у границ России
Российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы России.
Обновлено 04 марта в 19:02
Наука
Определен простой способ сохранить здоровое сердце
Ученые Афинского национального университета в Греции выяснили, что люди, которые реже смотрят телевизор и регулярно едят завтрак, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах и облают более эластичными артериями, что уменьшает риск заболеваний сердца и инсульта.
Обновлено в 20:04
Путешествия
Туристам запретили ходить в шлепанцах в Италии
Туристам запретили ходить в шлепанцах и пообещали наказывать всех ослушивавшихся штрафом в размере от трех до 170 тыс. руб. в Лигурии, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 15:43
Политика
Захарова подтвердила задержание нескольких граждан США в Новороссийске
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила задержание нескольких граждан США в Новороссийске.
Обновлено в 15:29
Политика
Володин остановил выступление Орешкина в Думе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Пентагон просит Конгресс профинансировать покупку ПВО «Железный купол»
Обновлено в 21:50
Энергетика
Поставки российской нефти в США резко увеличились
За неделю с 23 февраля по 1 марта поставки российских нефти и нефтепродуктов в США выросли до максимума с 2011 года, сообщил в записке для клиентов инвестбанк Caracas Capital Markets.
Обновлено в 12:54
Авто
В США назвали Aurus конкурентом Bentley и Rolls‐Royce
Больше других американские журналисты выделили бронированный лимузин Aurus Senat L700, который превосходит размерами Rolls-Royce Phantom и Maybach 62.
Обновлено в 20:46
Происшествия
Раулю Арашукову предъявили обвинение
СК РФ предъявил Раулю Арашукову обвинение по делу о мошенничестве с газом и создании преступного сообщества, сообщает представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 12:09
Политика
Huawei подала в суд на правительство США
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск против правительства США, утверждая, что запрет на деловое сотрудничество государства с компаниями, которые используют оборудование этого предприятия, является незаконным.
Обновлено в 21:40
Общество
Законопроект о наказании за неуважение к власти прошел второе чтение
Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к обществу, символам государства, органам власти.
Обновлено в 04:21
Политика
Украинский посол назвал Украину «истоком Европы»
«Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы», — заявил посол.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Топ-менеджер «Газпрома» обматерил подчиненных из-за пропавшего газопровода
Член правления ПАО «Газпром» Сергей Прозоров обругал подчиненных из-за инцидента с газопроводом в городе Приозерск.
Обновлено в 18:36
Армия и оружие
В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30
"Ложное утверждение Пакистана о сбитом Су-30, по-видимому, преследует цель скрыть потерю собственного самолета", — отмечается в заявлении индийских ВВС.
Обновлено в 11:00
Спорт
Оглашен состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира
Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира.
Обновлено в 11:51
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Хоккей
«Филадельфия» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 46-ю шайбу в сезоне
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
Обновлено в 21:17
Общество
В США начался суд над россиянкой, которую обвинили в похищении дочерей
Обновлено вчера в 00:45
Наука
Матери в одиночку: женщины смогут продолжить род, если мужчины вымрут
Как рассказали «Известиям» ведущие российские генетики, в этом случае женщины сумеют продолжить человеческий род самостоятельно, посредством партеногенетического размножения.
Обновлено в 16:01
Политика
Медведев осадил дипломата из США за заявления о Крыме
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на совет посла США в Люксембурге Рэнди Эванса по выстраиванию отношений этой европейской страны с Россией.
Обновлено в 20:45
Общество
Таможня Владивостока ответила о регистрации приморских авто
«Ограничений для граждан, не проживающих в Приморском крае, не установлено», — сказано в сообщении Владивостокской таможни.
Обновлено в 21:53
Политика
Трамп пригрозил отказом от дебатов на «радикально левых» телеканалах
Президент США Дональд Трамп в преддверии президентских выборов может отказаться от дебатов на телеканалах, поддерживающих демократов.
Обновлено в 22:06
Авто
Продажи новых автомобилей упали в России впервые за два года
Обновлено в 14:59
Происшествия
Один человек погиб при ДТП с участием грузовика в Подмосковье
Еще четыре человека, включая водителя грузовика, получили ранения, передает РИА Новости. Пострадавшие были госпитализированы.
Обновлено в 18:18
Экономика
Козак: Новая система господдержки в автопроме заработает с 1 июля
Новая система господдержки в автопроме заработает с 1 июля и будет основана на балльной системе, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Пожар произошел в кемеровской многоэтажке
Накануне в Кемерове произошел пожар. Сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчера МЧС России в 19:10.
Обновлено в 21:06