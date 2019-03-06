Футбол
«Манчестер Юнайтед» выбил «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионовГазета.Ru 17:06
Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл французский "ПСЖ" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу английской команды.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:45, Ашберн
Политика
Пусть почитает учебники. Медведев поставил на место дипломата из США
Американскому дипломату, призывающему Москву «покинуть Крым», необходимо по учебникам познакомиться с понятием «государственный суверенитет», сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции в Люксембурге.
Обновлено в 19:41
Политика
В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
Обновлено в 16:54
Общество
Таможня Владивостока заявила, что не прекратила оформление авто иногородним
Ранее ряд местных СМИ распространил информацию о том, что 5 марта Владивостокская таможня прекратила оформлять иномарки, которые ввозят жители других регионов.
Обновлено в 19:51
Общество
Названы самые пьющие регионы России
Самыми пьющими регионами страны оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия.
Обновлено в 20:33
Экономика
МТС заплатит $850 млн за коррупцию в Узбекистане
Дело против Vimpelcom кончилось в 2016 г. соглашением об урегулировании претензий, компания заплатила американским и нидерландским регуляторам $795 млн в виде штрафов и возврата доходов от незаконных сделок.
Обновлено в 18:00
Экономика
«Русал» ожидает восстановления спроса на алюминий в 2019 и 2020 годах
"Русал" ожидает восстановления спроса на алюминий в 2019-2020 годах после завершения торговых войн и кризисов предложения 2018 года.
Обновлено в 19:49
Авто
Российский Aurus в США сравнили с Bentley и Rolls-Royce
Американские эксперты назвали представленные на Женевском международном автосалоне российские автомобили Aurus конкурентом легендарных Bentley и Rolls-Royce.
Обновлено в 20:14
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Происшествия
Пассажиров экстренно севшего в Анадыре рейса заберет резервный борт
Обновлено 04 марта в 20:07
Происшествия
В университете Глазго было обнаружено взрывное устройство
Полиция связывает этот инцидент с обнаружением самодельных взрывных устройств в аэропортах Лондона.
Обновлено в 19:22
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено в 13:48
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
Наука
Матери в одиночку: женщины смогут продолжить род, если мужчины вымрут
Как рассказали «Известиям» ведущие российские генетики, в этом случае женщины сумеют продолжить человеческий род самостоятельно, посредством партеногенетического размножения.
Обновлено в 16:01
Политика
Трамп прокомментировал новость о восстановлении полигона в КНДР
Восстановление стартовой площадки испытательного ракетного полигона Сохэ разочарует президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 16:37
Общество
Названы самые желанные женщинами подарки на 8 Марта
Большинство россиянок хотели бы получить в подарок на 8 Марта путевку на отдых.
Обновлено в 19:34
Политика
Володин остановил выступление Орешкина в Думе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Пентагон собрался купить у Израиля системы ПВО «Железный купол»
Американский журнал Foreign Policy утверждает, что Пентагон обратился к Конгрессу США с просьбой выделить финансовые средства на приобретение у Израиля нескольких систем ПВО «Железный купол».
Обновлено в 17:50
Политика
Лавров назвал условие размещения российских ракет в любом регионе мира
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о праве России ответить зеркально на размещение американской стороной ракет, нарушающих Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в той или иной части мира.
Обновлено в 11:54
Происшествия
ЕСПЧ присудил €5 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в размере €5,1 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.
Обновлено в 05:08
Общество
Шнуров высмеял траты мужчин на 8 марта
Обновлено в 18:13
Общество
Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Путешествия
Туристам запретили ходить в шлепанцах в Италии
Обновлено в 15:43
Общество
В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Экономика
Венесуэла и Палестина заключили соглашение по производству бриллиантов
Венесуэла и Палестина заключили стратегическое соглашение по производству бриллиантов, подписание соглашения транслировалось в Twitter президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:57
Политика
Эрдоган допустил покупку у России С-500
Президент Турции Таийп Эрдоган объявил об закрытии сделки по приобретению у России ЗРК С-400 и заявил, что возможна новая сделка по ЗРК С-500, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:39
Авто
В России расширили список попадающих под «налог на роскошь» машин
По новым требованиям министерства, уплата транспортного налога с коэффициентом в 1,5 распространится на автомобили стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей и возрастом не старше одного года.
Обновлено в 12:35
Хоккей
СКА одержал волевую победу над «Спартаком»
СКА обыграл московский "Спартак" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:20