Футбол

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории АПЛ проиграл «Кристал Пэлас»Еженедельник Футбол 12:29

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
32′
Джордан Айю
Люк Шоу
Эшли Янг
34′
38′
Лука Миливоевич
41′
Гари Кэйхилл
Аарон Уан-Биссака
46′
Джесси Лингард
Мэйсон Гринвуд
56′
Дэниел Джеймс
71′
75′
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
79′
Уилфрид Заа
80′
Джеффри Шлупп
Андрос Таунсенд
83′
Шейху Куяте
Джеймс Маккарти
Скотт Мактомини
Хуан Мата
85′
86′
Висенте Гуаита
Дэниел Джеймс
89′
90′+3′
Патрик ван Анхолт
«Орлы» победили «МЮ» впервые в истории АПЛ. В предыдущий раз в высшем дивизионе «Кристал Пэлас» обыгрывал «Юнайтед» (3:0) 11 мая 1991 года.
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