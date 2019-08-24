Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»Soccer.ru 11:57
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
|32′
Джордан Айю
Люк Шоу
Эшли Янг
|34′
|38′
Лука Миливоевич
|41′
Гари Кэйхилл
Аарон Уан-Биссака
|46′
Джесси Лингард
Мэйсон Гринвуд
|56′
Дэниел Джеймс
|71′
|75′
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
|79′
Уилфрид Заа
|80′
Джеффри Шлупп
Андрос Таунсенд
|83′
Шейху Куяте
Джеймс Маккарти
Скотт Мактомини
Хуан Мата
|85′
|86′
Висенте Гуаита
Дэниел Джеймс
|89′
|90′+3′
Патрик ван Анхолт
|71%
|Владение мячом
|29%
|86%
|Процент точных передач
|61%
|13
|Удары в сторону ворот
|1
|3
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|–
|8
|Угловые
|1
|7
|Отборы
|16
|8
|Фолы
|18
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
18
Янг
21
Джеймс
6
Погба
26
Гринвуд
8
Мата
10
Рэшфорд
9
Марсьяль
31
Гуаита
2
Уорд
24
Кэйхилл
34
Келли
3
ван Анхолт
18
Макартур
4
Миливоевич
22
Маккарти
11
Заа
17
Бентеке
10
Таунсенд
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑3‑3
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