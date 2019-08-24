Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»Soccer.ru 11:57

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
32′
Джордан Айю
Люк Шоу
Эшли Янг
34′
38′
Лука Миливоевич
41′
Гари Кэйхилл
Аарон Уан-Биссака
46′
Джесси Лингард
Мэйсон Гринвуд
56′
Дэниел Джеймс
71′
75′
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
79′
Уилфрид Заа
80′
Джеффри Шлупп
Андрос Таунсенд
83′
Шейху Куяте
Джеймс Маккарти
Скотт Мактомини
Хуан Мата
85′
86′
Висенте Гуаита
Дэниел Джеймс
89′
90′+3′
Патрик ван Анхолт
«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
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