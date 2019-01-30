Футбол

«Бернли» прервал победную серию «Манчестер Юнайтед» при СульшереСпорт-Экспресс вчера в 16:52

Манчестер Юнайтед — Бернли
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
51′
Эшли Барнс
60′
Эшли Барнс
Андреас Перейра
Джесси Лингард
63′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
67′
Хуан Мата
72′
73′
Чарли Тэйлор
78′
Дуайт Макнил
Йоханн Берг Гудмундссон
81′
Крис Вуд
Поль Погба
87′
Виктор Линделеф
90′+2′
90′+5′
Джек Корк
Эшли Барнс и Крис Вуд забили два гола в составе гостей, а хозяева только в концовке встречи смогли отыграться благодаря мячам Поля Погба и Виктора Линделефа. "Бернли" прервал восьмиматчевую победную серию "МЮ", которая началась после прихода Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера.
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