«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за РабиоЕвро-футбол.ру вчера в 12:45

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабио может продолжить карьеру на "Олд Траффорд". Как сообщает The Sun, "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к Рабио.

«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Рабио

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