Футбол

«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве уступил «Вулверхэмптону»Спорт день за днем вчера в 16:53

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Молине»
13′
Скотт Мактомини
Диого Жота
25′
38′
Люк Шоу
43′
Диого Далот
52′
Эшли Янг
57′
Эшли Янг
65′
Фред
Фил Джонс
Диого Жота
Иван Кавалейру
73′
73′
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
Рубен Винагре
Хонни Кастро
76′
Крис Смоллинг
77′
Рубен Невеш
Ромен Саисс
84′
84′
Диого Далот
Андреас Перейра
Хонни Кастро
90′+4′
"Манчестер Юнайтед" в матче 33-го тура чемпионата Англии уступил на выезде "Вулверхэмптону" со счетом 1:2. В составе манкунианцев гол на 13-й минуте забил Скотт Мактомини. У хозяев отметился Диогу Жота, еще один гол в свои ворота забил Крис Смоллинг.
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