"Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера. По информации СМИ, "красные дьяволы" выплатят португальцу неустойку в размере 22,5 млн фунтов стерлингов. В качестве замены Особенному рассматриваются кандидатуры Зинедина Зидана и Лорана Блана.

Футбол Футбол Слуцкий поделился мнением о продлении ареста Кокорину и Мамаеву Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением о продлении срока ареста нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.

Футбол Футбол «Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.

Футбол Футбол Черышев попал в сотню лучших футболистов года по версии The Guardian

Футбол Футбол Корнаухов возглавил академию ЦСКА

Футбол Футбол «Эсперанс» победил «Гвадалахару» в матче за пятое место клубного ЧМ Футболисты тунисского "Эсперанса" в серии пенальти победили мексиканскую "Гвадалахару" в матче за 5-е место клубного чемпионата мира, который проходит в ОАЭ.

Футбол Футбол УЕФА расследует антисемитские кричалки фанатов «Челси» Инцидент произошел на матче Лиги Европы в Будапеште, где «Челси» встречался с «Види МОЛ» (2:2). В начале матча небольшая группа фанатов лондонцев исполняла антисемитские песни о болельщиках «Тоттенхэма».

Футбол Футбол Ерохин: Играл в Стамбуле, атмосфера была горячей Футболист рассказал, что игра проходила в Стамбуле при полном стадионе, поэтому атмосфера была очень горячей.

Футбол Футбол У Панченко родился второй ребенок В нынешнем сезоне Панченко провел за «Динамо» 13 матчей в РПЛ и забил 1 гол.

Футбол Футбол «Валенсия» потеряла еще одного футболиста из-за травмы Полузащитник «Валенсии» Франсис Коклен пропустит три недели из-за травмы пятки.

Футбол Футбол Беленов признан лучшим игроком «Уфы» в декабре Болельщики «Уфы» проголосовали за лучшего игрока команды по итогам декабря. Им стал вратарь Александр Беленов, набравший 40,5% голосов.

Футбол Футбол Жорже Мендеш: «Роналду еще в январе сказал мне, что хочет в „Ювентус“» Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, заявил, что знал о желании португальца покинуть "Реал" с января.

Футбол Футбол ФК «Кубань» признан судом банкротом В ноябре 2018 года футбольный клуб потребовал устранить временного управляющего Арбитражный суд Краснодарского края признал футбольный клуб "Кубань" банкротом, сообщает российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Футбол Футбол «Милан» нацелился на нападающего «Севильи» Отношения между клубами находятся на высоком уровне после недавнего переезда Андре Силвы в «Севилью».