Футбол

«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера
Газета.Ru
08:33

"Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера. По информации СМИ, "красные дьяволы" выплатят португальцу неустойку в размере 22,5 млн фунтов стерлингов. В качестве замены Особенному рассматриваются кандидатуры Зинедина Зидана и Лорана Блана.
Газета.Ru08:33

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера

Газета.Ru08:33

Моуринью получил предложение из России! Увольнение португальца взорвало сеть

Советский спорт09:30

Моуринью уволен из «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат05:45

Моуринью сделал из «МЮ» середняка. Он больше не топ-тренер

Спорт-Экспресс06:35

«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью

Матч ТВ05:00

Жозе Моуринью покинул пост тренера в «Манчестер Юнайтед»

Вести.Ru04:59

«МЮ» уволил Моуринью

Sports.ru04:53

«Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью

КП - Беларусь05:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:35, Ашберн
Футбол

Лионель Месси в 5-й раз в карьере получил «Золотую бутсу»

Обновлено в 09:28
Футбол

Черышев попал в сотню лучших футболистов мира по версии The Guardian

Обновлено в 08:50
Футбол

Корнаухов возглавил академию ЦСКА

Обновлено в 07:26
Футбол

«Это какой-то позор»: решение суда возмутило Мамаева

Как сообщает «Чемпионат.com», после решения суда Мамаев заявил: «Это какой-то позор».
Обновлено в 05:07
Футбол

УЕФА расследует антисемитские кричалки фанатов «Челси»

Инцидент произошел на матче Лиги Европы в Будапеште, где «Челси» встречался с «Види МОЛ» (2:2). В начале матча небольшая группа фанатов лондонцев исполняла антисемитские песни о болельщиках «Тоттенхэма».
Обновлено в 08:46
Футбол

У игрока «Динамо» Кирилла Панченко родилась дочь

Обновлено в 07:38
Футбол

Реброва узнали в Японии. Фанаты «Спартака» есть везде

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в своем Инстаграме рассказал, как у него попросил автограф японский болельщик.
Обновлено в 07:03
Футбол

Беленов признан лучшим игроком «Уфы» в декабре

Болельщики «Уфы» проголосовали за лучшего игрока команды по итогам декабря. Им стал вратарь Александр Беленов, набравший 40,5% голосов.
Обновлено в 05:45
Футбол

Жорже Мендеш: «Роналду еще в январе сказал мне, что хочет в „Ювентус“»

Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, заявил, что знал о желании португальца покинуть "Реал" с января.
Обновлено вчера в 20:04
Футбол

Митрович признан лучшим футболистом года в Сербии

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович признан лучшим футболистом 2018 года в Сербии.
Обновлено в 02:18
Футбол

«Торпедо» проведёт товарищескую встречу со старейшим клубом мира

Московское «Торпедо» проведёт товарищескую встречу с самым старым футбольным клубом мира — «Шеффилдом». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 05:32
Футбол

Вернблум получил серьёзную травму и рискует пропустить остаток сезона

Ожидается, что восстановление займёт около пяти-шести месяцев. Таким образом, он может пропустить остаток сезона.
Обновлено в 04:11
Футбол

Главный тренер «Казанки» Клюев получил лицензию Pro

Главный тренер «Казанки» Денис Клюев получил лицензию категории Pro. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 08:25
Футбол

Дмитрий Парфенов: «„Урал“ созрел для участия в еврокубках»

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что команда готова к участию в Лиге Европы.
Обновлено вчера в 18:44
Футбол

«Лестер» – «Манчестер Сити»: как закончится игра?

«Лестер» в 1/4 финала Кубка Лиги сразится во вторник с «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 10:17
ещё по теме
Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное