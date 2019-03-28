Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренеромРИА Новости 05:12
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
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Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено в 08:40
Технологии
В Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом
ИА «Ореанда-Новости» В апреле в Петербурге будет открыта первая в России кофейня, в работе которой будут использоваться технологии искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:48
Политика
Трамп сделал заявление по России и Венесуэле
Президент США Дональд Трамп сделал заявление, из которого следует, что "Россия должна уйти из Венесуэлы".
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 07:21
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Политика
Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Шоу-бизнес
Муж Жени Огурцовой заставлял ее работать во время декрета
Звезда «Ранеток» Евгения Огурцова несколько недель назад объявила о расставании с мужем и отцом своего маленького ребенка.
Обновлено в 08:57
Авто
Следующая Honda Fit получит революционные изменения дизайна
Различия особенно заметны вдоль линии двери, где модель Fit следующего поколения получает выступающую линию, а не текущую складку.
Обновлено в 02:54
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Транспорт
«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Примечательно, что в прошлом году на Премию АПКиТ Александр Цекало пришел в компании своей третьей жены Виктории Галушки.
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.
Обновлено в 05:49
Авто
Volkswagen T-Roc в феврале стал самым продаваемым SUV Европы
Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc в феврале 2019 года впервые стал самым продаваемым SUV в Европе, оставив позади Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai.
Обновлено в 06:47
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Авто
Kia показал концептуальный кроссовер Mohave Masterpiece
Корейский автопроизводитель Kia представил на автосалоне в Сеуле (Южная Корея) новый концепт Mohave Masterpiece.
Обновлено в 03:10
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Кино
«Домашний арест» стал триумфатором премии АПКиТ
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
Обновлено в 03:16
Политика
СК подтвердил задержание бывшего губернатора Хабаровского края
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан, подтвердили в СК РФ.
Обновлено в 08:37
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Приговор Вильнюсского окружного суда по делу о событиях 13 января 1991 года является недружественным, провокационным и политически мотивированным.
Обновлено вчера в 13:13
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым
Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54