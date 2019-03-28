Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренеромРИА Новости 05:12
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
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Политика
Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»
Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Снятый на видео с обнаженной женщиной судья из Ставрополя лишился статуса
Камеры наблюдения запечатлели Макарова с обнаженной женщиной на АЗС. Запись была опубликована в сети в августе 2018 года.
Обновлено в 20:46
Политика
США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд
Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе
Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Зачем корабли НАТО вошли в Черное море
Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено в 16:32
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик «в поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Кино
Анджелина Джоли станет супергероем Marvel
Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами
Обновлено вчера в 08:07
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Футбол
Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»
Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев".
Обновлено в 16:35
Происшествия
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал прошлогодний инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Скрывающая недостатки Савичева рассказала о пластике
Юлия уверена, что сегодня, располагая таким обилием декоративной косметики, можно скрыть большинство недостатков.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
В Вашингтоне парализовало движение из-за перевернувшегося бензовоза
Движение в Вашингтоне и окрестностях парализовано из-за перевернувшегося бензовоза, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 18:41
Экономика
В России стало больше коррупции
В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:02
Политика
США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
На этой неделе Госдеп предупредил представителей нефтяной отрасли о том, что нарушением санкционного режима будут как непосредственные контакты с властями страны, так и торговля через посредников или бартерный обмен.
Обновлено в 21:04
Политика
Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет
Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил о введении для председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом, запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено в 20:14
Хоккей
Бывальцев: СКА бросал-бросал, но для голов нужно полезть с мясом
Нападающий петербургского СКА Алексей Бывальцев подвёл итоги проигранной встречи с московским ЦСКА (1:2).
Обновлено в 15:44
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено в 08:00
Технологии
Изобретателям заплатят за использование разработок
Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.
Обновлено в 16:54
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Футбол
Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»
Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.
Обновлено в 10:29
Экономика
Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии
Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.
Обновлено в 17:03
Авто
Kia представила новый компактный кроссовер
Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
Обновлено в 05:07