Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренеромРИА Новости 05:12

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
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Стала известна зарплата главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru16:35

Сульшера наконец-то утвердили главным тренером «МЮ». Правильно это или нет?

Советский спорт13:36

Эд Вудворд: «Сульшер подходящий человек, чтобы вести „МЮ“ вперед»

Sports.ru05:34

«Реал» готовит предложения Погба, Азару, Икарди и Мбаппе

Чемпионат17:30

Сульшер: «Очень много агентов говорят, что их игроки хотят перейти в „Манчестер Юнайтед“»

Sport24.ru13:04

Уле-Гуннар Сульшер: «Уверен, что к новому сезону мы получим хороших футболистов»

Матч ТВ14:22

Уле Гуннар Сульшер: «Цель „МЮ“ - попасть в четверку или тройку АПЛ»

Спорт-Экспресс12:29
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Камеры наблюдения запечатлели Макарова с обнаженной женщиной на АЗС. Запись была опубликована в сети в августе 2018 года.
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Политика

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Зачем корабли НАТО вошли в Черное море

Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.
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Армия и оружие

В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400

Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
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Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
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Анджелина Джоли станет супергероем Marvel

Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
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В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

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Общество

В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами

Обновлено вчера в 08:07
Экономика

Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции

Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Футбол

Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»

Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев".
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Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
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Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал прошлогодний инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 19:18
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено в 19:00
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Скрывающая недостатки Савичева рассказала о пластике

Юлия уверена, что сегодня, располагая таким обилием декоративной косметики, можно скрыть большинство недостатков.
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Происшествия

В Вашингтоне парализовало движение из-за перевернувшегося бензовоза

Движение в Вашингтоне и окрестностях парализовано из-за перевернувшегося бензовоза, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 18:41
Экономика

В России стало больше коррупции

В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой

На этой неделе Госдеп предупредил представителей нефтяной отрасли о том, что нарушением санкционного режима будут как непосредственные контакты с властями страны, так и торговля через посредников или бартерный обмен.
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Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет

Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил о введении для председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом, запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.
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США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено в 20:14
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Бывальцев: СКА бросал-бросал, но для голов нужно полезть с мясом

Нападающий петербургского СКА Алексей Бывальцев подвёл итоги проигранной встречи с московским ЦСКА (1:2).
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71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации

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Изобретателям заплатят за использование разработок

Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.
Обновлено в 16:54
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Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье

Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
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Поэт-песенник Николай Добронравов экстренно госпитализирован

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Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.
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Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.
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Kia представила новый компактный кроссовер

Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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