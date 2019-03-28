Футбол
Сульшер назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед»News.ru 05:44
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утверждён на пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Контракт с Сульшером заключён на три года, сообщила пресс-служба МЮ. С тех пор как в декабре он начал руководить командой, результаты говорят сами за себя.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:05, Ашберн
Шоу-бизнес
Телеведущий Борис Корчевников объявил о будущем отцовстве
Как передает издание "Газета.ру", Борис Корчевников пригласил к себе в студию актера Сергея Проханова, с которым он обсудил его популярность и семейные проблемы, передает LigaNews.
Обновлено в 06:02
Космос
Бюст Юрия Гагарина установили в Израиле
Обновлено в 11:41
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Происшествия
При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек
Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 07:43
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 17:20
Хоккей
НХЛ. Куликов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»
«Виннипег» номинировал защитника Дмитрия Куликова на приз «Билл Мастертон Трофи».
Обновлено в 11:40
Политика
Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля
Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Украина заявила о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 10:48
Музыка
Новый клип Rammstein вызвал скандал в Германии
Обновлено в 11:16
Общество
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп
Обновлено в 10:19
Футбол
Анчелотти: «„Наполи“ не продаст Кулибали»
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал слухи вокруг потенциального ухода защитника Калиду Кулибали.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Старейший британский полицейский догнал и задержал молодого нарушителя
Британский констебль Кит Смит из графства Эссек — самый пожилой полицейский в стране — устроил погоню за нарушителем, который на 45 лет младше, чем он, и довёл дело до задержания.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Силовики пришли с обысками в Пенсионный фонд Дагестана
Силовики пришли с обысками в отделение Пенсионного фонда России по Дагестану, сообщил агентству "Интерфакс" в четверг информированный источник.
Обновлено в 09:07
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Трамп призвал Россию «убраться» из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Здоровье
Специалисты выяснили, кто чаще всего кусает москвичей в зоопарках
Как выяснил «МК», самыми злыми животными, помещенными на потеху публике под крыши столичных торговых центров, согласно статистике, являются еноты — более половины пострадавших были вынуждены обратиться в медпункты после контакта с этими лесными жителями.
Обновлено в 11:12
Авто
В России начались продажи обновленного Honda Pilot
Компания Honda начала продажи обновленного кроссовера Pilot в России.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направляются в Чёрное море
Прибытие кораблей в Чёрное море ожидается 28 марта, сообщает телеканал CNN Turk.
Обновлено в 06:57
Футбол
Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба. Легендарный проход Месси
Гол нападающего и капитана "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Хетафе" (5:2) в первом полуфинальном матче Кубка Испании в 2007 году признан лучшим за всю историю клуба по версии болельщиков, сообщает официальный Твиттер сине-гранатовых.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Рита Дакота «ушла» к Эмину Агаларову
Карьера 29-летней Риты Дакоты после развода пошла в гору.
Обновлено в 08:58
Происшествия
СКР просит поместить экс-полпреда Ишаева под домашний арест
Следствие просит суд о мере пресечения в виде домашнего ареста для бывшего губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в Дальневосточном округе Виктора Ишаева, говорится в сообщении пресс-службы Басманного суда Москвы.
Обновлено в 10:06
Кино
Игги Поп и Том Уэйтс присоединятся к зомби Джима Джармуша
Обновлено в 05:52
Общество
В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену
В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.
Обновлено в 09:26
Политика
Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50