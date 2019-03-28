Сульшер назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед»News.ru 05:44

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утверждён на пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Контракт с Сульшером заключён на три года, сообщила пресс-служба МЮ. С тех пор как в декабре он начал руководить командой, результаты говорят сами за себя.

Шоу-бизнес Телеведущий Борис Корчевников объявил о будущем отцовстве Как передает издание "Газета.ру", Борис Корчевников пригласил к себе в студию актера Сергея Проханова, с которым он обсудил его популярность и семейные проблемы, передает LigaNews.

Происшествия При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.

Политика Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.

Экономика Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.

Общество Силовики взялись за VPN-сервисы в России Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».

Футбол Анчелотти: «„Наполи“ не продаст Кулибали» Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал слухи вокруг потенциального ухода защитника Калиду Кулибали.

Происшествия Старейший британский полицейский догнал и задержал молодого нарушителя Британский констебль Кит Смит из графства Эссек — самый пожилой полицейский в стране — устроил погоню за нарушителем, который на 45 лет младше, чем он, и довёл дело до задержания.

Происшествия Силовики пришли с обысками в Пенсионный фонд Дагестана Силовики пришли с обысками в отделение Пенсионного фонда России по Дагестану, сообщил агентству "Интерфакс" в четверг информированный источник.

Политика Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2» Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.

Политика Трамп призвал Россию «убраться» из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, передает Reuters.

Экономика В России наладят производство газовых турбин большой мощности Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.

Здоровье Специалисты выяснили, кто чаще всего кусает москвичей в зоопарках Как выяснил «МК», самыми злыми животными, помещенными на потеху публике под крыши столичных торговых центров, согласно статистике, являются еноты — более половины пострадавших были вынуждены обратиться в медпункты после контакта с этими лесными жителями.

Авто В России начались продажи обновленного Honda Pilot Компания Honda начала продажи обновленного кроссовера Pilot в России.

Армия и оружие Боевые корабли НАТО направляются в Чёрное море Прибытие кораблей в Чёрное море ожидается 28 марта, сообщает телеканал CNN Turk.

Футбол Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба. Легендарный проход Месси Гол нападающего и капитана "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Хетафе" (5:2) в первом полуфинальном матче Кубка Испании в 2007 году признан лучшим за всю историю клуба по версии болельщиков, сообщает официальный Твиттер сине-гранатовых.

Происшествия СКР просит поместить экс-полпреда Ишаева под домашний арест Следствие просит суд о мере пресечения в виде домашнего ареста для бывшего губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в Дальневосточном округе Виктора Ишаева, говорится в сообщении пресс-службы Басманного суда Москвы.

Общество В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.

Здоровье Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.