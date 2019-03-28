Футбол

Сульшер назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед»News.ru 05:44

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утверждён на пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Контракт с Сульшером заключён на три года, сообщила пресс-служба МЮ. С тех пор как в декабре он начал руководить командой, результаты говорят сами за себя.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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