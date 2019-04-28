Футбол

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Челси» из-за ошибки де ХеаРБК 15:14

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
11′
Андер Эррера
43′
43′
Маркос Алонсо
52′
Виллиан
53′
Матео Ковачич
65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
71′
76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
81′
84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
89′
«Манчестер Юнайтед» после ничьей в матче с «Челси» продлил безвыигрышную серию до четырех матчей во всех турнирах. Последний раз «МЮ» одержал победу 13 апреля над «Вест Хэмом», после чего проиграл «Барселоне», «Эвертону» и «Манчестер Сити».
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