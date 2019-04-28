Футбол

Ошибка Де Хеа принесла «Челси» ничью с «Манчестер Юнайтед»Спорт день за днем вчера в 13:31

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
11′
Андер Эррера
43′
43′
Маркос Алонсо
52′
Виллиан
53′
Матео Ковачич
65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
71′
76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
81′
84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
89′
"Манчестер Юнайтед" в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Челси" (1:1). На гол Хуана Маты гости ответили точным ударом Маркоса Алонсо. При этом вратарь хозяев Давид Де Хеа неудачно сыграл после дальнего удара, и Алонсо на добивании отправил мяч в сетку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Испанский вечер на «Олд Траффорд». Ляп де Хеа, куча травм и сумасшедшая концовка

Советский спортвчера в 13:59

Де Хеа за последние 4 матча допустил столько же голевых ошибок, сколько за предыдущие 123

Sport24.ruвчера в 23:13

Де Хеа оставил «МЮ» без Лиги чемпионов. «Челси» увез ничью с «Олд Траффорд»

Спорт-Экспрессвчера в 13:45

Де Хеа допустил три результативные ошибки в четырех матчах

Газета.Ruвчера в 23:48

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью

Матч ТВвчера в 13:27

«МЮ» — «Челси» — 1:1, АПЛ, 28 апреля 2019, ошибка де Хеа

Чемпионатвчера в 13:45

Хуан Мата: «Уровень Де Хеа неоспорим. Он лучший игрок „МЮ“ за последние годы»

Sports.ruвчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 00:06, Ашберн
Политика

Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов

Обновлено вчера в 18:52
Культура

Первый канал проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 08:34
Армия и оружие

Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив

Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

В Кемерове эвакуировали загоревшийся продуктовый магазин

В Кемерове огнеборцы устранили серьезное возгорание, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Политика

Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама

Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено вчера в 16:54
Транспорт

Екатеринбуржцы публикуют итоги апрельского снежного апокалипсиса

Первые снежинки полетели над Екатеринбургом около 14:00.
Обновлено вчера в 23:58
Экология

В лесах Забайкалья введен режим ЧС

Из-за штормового ветра и резкого потепления режим ЧС решено ввести в лесах региона, сообщает сегодня, 29 апреля, сайт краевого правительства.
Обновлено вчера в 23:22
Технологии

Видео: беспроводные музыкальные перчатки Mi.Mu творят музыку буквально из воздуха

Беспроводные музыкальные перчатки Mi.Mu, которые Хип придумала ещё в 2010 году, сделали это волшебство реальным.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
Транспорт

Из Омска запустят теплоход до Салехарда

АО «Северречфлот» снова запустит рейс «Омск – Тобольск – Салехард». Протяженность маршрута по Иртышу и Оби составляет 2 783 километра.
Обновлено вчера в 12:33
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью

Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши двенадцати домов и больниц

В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши 12 жилых домов, а также нескольких больниц и социально-значимых объектов.
Обновлено вчера в 14:31
Общество

Красноярск накрыло снежным циклоном

Сегодня, 29 апреля 2019 года, ночью краевой центр завалило снегом. Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша.
Обновлено вчера в 20:59
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться

Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 13:20
Общество

Аномальные метели продолжают свирепствовать на Урале

Обновлено вчера в 23:30
Общество

Разделы сайта Росстата не обновлялись несколько лет

Счётная палата РФ проверила сайт Росстата и выяснила, что его разделы и рубрики не обновлялись уже несколько лет, в то время как на его системное сопровождение ежегодно тратилось 2,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 21:47
Армия и оружие

В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21

Самолет совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск Авиастроительная корпорация "Иркут" выложила в сеть кадры полета опытного образца пассажирского борта МС-21-300.
Обновлено вчера в 02:58
Шоу-бизнес

Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией

Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес

Гарик Харламов приревновал Кристину Асмус к корейскому режиссеру

Юморист Гарик Харламов намекнул своей супруге актрисе Кристине Асмус в социальной сети, что ему не нравится близкое общение возлюбленной с режиссером из Южной Кореи.
Обновлено вчера в 23:09
Общество

За лесной пожар губернатор Колымы объявил чиновникам выговор

Про лишение чиновников премий на заседании губернатор не сказал ни слова, хотя очень любит применять подобную практику подстегивания подчиненных к исполнению своих обязанностей.
Обновлено вчера в 19:30
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено вчера в 17:18
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
Обновлено вчера в 19:37
Хоккей

Кучеров номинирован на «Харт Трофи»

НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.
Обновлено вчера в 16:31
Здоровье

Что делать при аневризме головного мозга?

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": — Аневризма головного мозга лечится оперативно.
Обновлено вчера в 18:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное