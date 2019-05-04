Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с аутсайдером АПЛ «Хаддерсфилдом»ProstoProSport 11:20

«Манчестер Юнайтед» расписал ничью со счетом 1:1 с «Хаддерсфилдом» в матче 37-го тура АПЛ. Манкунианцы хорошо начали встречу и забили гол на 8-й минуте после точного удара Скотта Мактоминая.
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«МЮ» потерял шансы на выход в Лигу чемпионов

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«Хаддерсфилд» – «Манчестер Юнайтед»: удивят ли «терьеры»?

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«МЮ» не сумел обыграть «Хаддерсфилд» и лишился шансов на ЛЧ

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«МЮ» потерял шансы на Лигу чемпионов и гарантировал себе участие в Лиге Европы

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«Манчестер Юнайтед» пролетел мимо Лиги чемпионов

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Происшествия

13 человек погибли при аварийной посадке SSJ 100 в Шереметьево

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ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20.
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Происшествия

В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево

Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.
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Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.
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В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово.
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В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
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"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
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