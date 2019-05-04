«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с аутсайдером АПЛ «Хаддерсфилдом»ProstoProSport 11:20

«Манчестер Юнайтед» расписал ничью со счетом 1:1 с «Хаддерсфилдом» в матче 37-го тура АПЛ. Манкунианцы хорошо начали встречу и забили гол на 8-й минуте после точного удара Скотта Мактоминая.

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