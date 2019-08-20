Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛVprognoze.ru 18:14

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
24′
Дэниел Джеймс
27′
Антони Марсьяль
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
46′
Рубен Невеш
51′
Рубен Невеш
55′
Райан Беннетт
67′
81′
Джесси Лингард
Хуан Мата
84′
Аарон Уан-Биссака
Диого Жота
Педру Нету
86′
89′
Дэниел Джеймс
Мэйсон Гринвуд
89′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Рауль Хименес
Патрик Кутроне
90′+1′
Встреча второго тура АПЛ проходила в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась результативной мировой со счетом 1:1.«Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче на 27-й минуте. Гол на свой счет записал форвард «Красных Дьяволов» Антони Марсияль.
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