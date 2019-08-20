Встреча второго тура АПЛ проходила в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась результативной мировой со счетом 1:1.«Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче на 27-й минуте. Гол на свой счет записал форвард «Красных Дьяволов» Антони Марсияль.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

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