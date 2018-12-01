Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ
Газета.Ru
15:22

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
Стюарт Армстронг
13′
19′
Маркус Рэшфорд
Седрик Соареш
20′
33′
Ромелу Лукаку
35′
Маруан Феллайни
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
36′
39′
Андер Эррера
53′
Поль Погба
Марио Лемина
54′
Янник Вестергор
59′
Майкл Обафеми
Маноло Габбьядини
64′
72′
Люк Шоу
Диого Далот
77′
Маркус Рэшфорд
Антони Марсьяль
86′
Ромелу Лукаку
Джесси Лингард
Марио Лемина
Стивен Дэвис
90′+2′
90′+3′
Эшли Янг
Стюарт Армстронг
90′+5′
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью (2:2) с "Саутгемптоном" в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает ТАСС. "Красные дьяволы" уступали соперникам к 20-й минуте с отставанием в два мяча. В составе хозяев поля голами отметились Стюарт Армстронг и Седрик.
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