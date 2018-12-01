Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛГазета.Ru15:22
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
Стюарт Армстронг
|13′
|19′
Маркус Рэшфорд
Седрик Соареш
|20′
|33′
Ромелу Лукаку
|35′
Маруан Феллайни
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|36′
|39′
Андер Эррера
|53′
Поль Погба
Марио Лемина
|54′
Янник Вестергор
|59′
Майкл Обафеми
Маноло Габбьядини
|64′
|72′
Люк Шоу
Диого Далот
|77′
Маркус Рэшфорд
Антони Марсьяль
|86′
Ромелу Лукаку
Джесси Лингард
Марио Лемина
Стивен Дэвис
|90′+2′
|90′+3′
Эшли Янг
Стюарт Армстронг
|90′+5′
|42%
|Владение мячом
|58%
|77%
|Процент точных передач
|84%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|5
|16
|Отборы
|9
|12
|Фолы
|13
|4
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 3‑5‑2
1
Маккарти
5
Стивенс
3
Йосида
4
Вестергор
43
Валери
23
Хейбьерг
8
Дэвис
17
Армстронг
2
Соареш
22
Редмонд
20
Габбьядини
1
Де Хеа
18
Янг
39
Мактомини
4
Джонс
31
Матич
20
Далот
21
Эррера
27
Феллайни
6
Погба
14
Лингард
11
Марсьяль
Манчестер Юнайтед
Расстановка 5‑3‑2
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью (2:2) с "Саутгемптоном" в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает ТАСС. "Красные дьяволы" уступали соперникам к 20-й минуте с отставанием в два мяча. В составе хозяев поля голами отметились Стюарт Армстронг и Седрик.
Газета.Ru15:22
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