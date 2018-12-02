«МЮ» пропустил девятый мяч после розыгрыша стандартных положений. Это худший показатель среди всех клубов в текущем турнире.

«МЮ» больше всех в сезоне АПЛ пропустил после стандартов – 9 голов

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