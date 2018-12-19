Футбол

«Манчестер Юнайтед» случайно назвал преемника Моуринью раньше времени
Газета.Ru
вчера в 19:02

Стало известно, кто станет главным тренером "Манчестер Юнайтед" вместо уволенного Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт". Болельщики английского клуба обнаружили на официально сайте ошибку, благодаря которой узнали имя приемника.
Газета.Ruвчера в 19:02

Подробнее о событии

Премьер-министр Норвегии поздравила Сульшера с назначением в «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт02:27

Премьер-министр Норвегии поздравила Сульшера с назначением в «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru01:48

Премьер-министр Норвегии поздравила Сульшера с назначением тренером «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru01:20

«Манчестер Юнайтед» случайно объявил о назначении Сульшера

Спорт-Экспрессвчера в 19:37

«Манчестер Юнайтед» случайно раньше времени рассекретил имя преемника Моуринью

Матч ТВвчера в 19:25

«Манчестер Юнайтед» опубликовал, а затем удалил сообщение о назначении Сульшера

Чемпионатвчера в 19:05

Сайт «МЮ» объявил о назначении Сульшера и.о. тренера. Позже сообщение было удалено

Sports.ruвчера в 20:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Футбол

РФС назвал главную цель сборной России на 2019 год

Попадание сборной России в финальную часть чемпионата Европы 2020 года является главной целью на 2019 год.
Обновлено в 03:48
Футбол

«Балтика» уволила главного тренера Ледяхова

Обновлено в 03:41
Футбол

Адриано назвал самого ценного игрока «Спартака»

Форвард "Спартака" Луис Адриано рассказал, кого считает самым ценным футболистом команды.
Обновлено в 03:16
Футбол

Гаттузо о нулевой ничьей: «Милан» лишь пощекотал оборону «Болоньи»

Если помните, «Интер» выиграл здесь с той же тактикой, но «Рома» проиграла.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Челси» может заплатить за Иско 70 млн фунтов

По данным из СМИ, "Челси" нацелился на трансфер полузащитника "Реала" Иско.
Обновлено в 02:43
Футбол

«Боруссия» Д проиграла впервые в Бундеслиге в этом сезоне

«Боруссия» Д проиграла «Фортуне» в матче 16-го тура Бундеслиги (1:2). Это первое поражение дортмундцев в этом сезоне чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 16:28
Футбол

Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»

Обновлено в 01:48
Футбол

Форвард «Челси» Батшуайи может стать одноклубником Головина

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи, выступающий на правах аренды за "Валенсию", может вернуться во Францию.
Обновлено в 03:31
Футбол

Маркиньос: «Мне жаль Рабио, но он принял свое решение»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказал сожаление в связи со скорым уходом из клуба Адриена Рабио.
Обновлено в 00:59
Футбол

Бывший защитник «Зенита» может пополнить состав «Барселоны»

«Барселона» планирует подписать защитника «Фенербахче» Мартина Шкртела, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на каталонское радио RAC1.
Обновлено в 04:01
Футбол

Гвардиола: «Моуринью не нуждается в моей поддержке»

Вас увольняют, когда результаты не очень хороши. Моуринью не нуждается в моей поддержке, он очень сильный.
Обновлено вчера в 20:05
Футбол

Хау может заменить Почеттино в «Тоттенхэме»

"Шпоры" пригласят Хау на работу, если команду покинет Маурисио Почеттино, который может перейти в "Реал" или "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 02:35
Футбол

«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ

«Аль-Айн» из Объединённых Арабских Эмиратов одержал победу над аргентинским «Ривер Плейт» в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол

Самый молодой автор гола в чемпионате Индии оказался старше на 12 лет

В текущем сезоне чемпионата Индии Мухи в трех матчах забил один гол.
Обновлено в 03:37
Футбол

Кевин де Брейне: «Рад, что внес свой вклад в выход „Сити“ в 1/2 финала Кубка лиги»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне после победы над "Лестером" в матче 1/4 финала Кубка лиги отметил, что рад вернуться на поле.
Обновлено вчера в 21:02
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Молде»
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное