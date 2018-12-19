Футбол

«Манчестер Юнайтед» случайно объявил о назначении Сульшера
Спорт-Экспресс
19:37

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Однако через некоторое время сообщение было удалено. Ожидается, что норвежский специалист уже в среду официально возглавит свой бывший клуб.
Спорт-Экспресс19:37

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«Манчестер Юнайтед» случайно объявил о назначении Сульшера

Спорт-Экспресс19:37

«Манчестер Юнайтед» случайно раньше времени рассекретил имя преемника Моуринью

Матч ТВ19:25

«Манчестер Юнайтед» случайно раньше времени рассекретил имя преемника Моуринью

Sportbox.RU19:25

«Манчестер Юнайтед» опубликовал, а затем удалил сообщение о назначении Сульшера

Чемпионат19:05

«Манчестер Юнайтед» случайно назвал преемника Моуринью раньше времени

Газета.Ru19:02

Сайт «МЮ» объявил о назначении Сульшера и.о. тренера. Позже сообщение было удалено

Sports.ru20:18

«Манчестер Юнайтед» случайно рассекретил преемника Моуринью раньше времени

Sport24.ru18:27
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
Футбол

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