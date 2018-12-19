Футбол
"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Однако через некоторое время сообщение было удалено. Ожидается, что норвежский специалист уже в среду официально возглавит свой бывший клуб.
Спорт-Экспресс19:37
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