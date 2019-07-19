Футбол
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по ОбамеянгуВсе про Спорт ру 00:27
"Манчестер Юнайтед" сделал попытку заполучить 30-летнего габонского нападающего лондонского Арсенала Пьера-Эмерик Обамеянга. МЮ направил в адрес лондонского "Арсенала" предложение по Пьеру-Эмерику Обамеянгу в размере 62 миллионов евро, на которое пока "канониры" не ответили.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Вашингтон
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