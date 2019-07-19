"Манчестер Юнайтед" сделал попытку заполучить 30-летнего габонского нападающего лондонского Арсенала Пьера-Эмерик Обамеянга. МЮ направил в адрес лондонского "Арсенала" предложение по Пьеру-Эмерику Обамеянгу в размере 62 миллионов евро, на которое пока "канониры" не ответили.

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Общество В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

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