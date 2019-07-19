Футбол

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по ОбамеянгуВсе про Спорт ру 00:27

"Манчестер Юнайтед" сделал попытку заполучить 30-летнего габонского нападающего лондонского Арсенала Пьера-Эмерик Обамеянга. МЮ направил в адрес лондонского "Арсенала" предложение по Пьеру-Эмерику Обамеянгу в размере 62 миллионов евро, на которое пока "канониры" не ответили.
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МЮ готов заплатить 62 млн фунтов за форварда «Арсенала»

Soccer.ru01:34

«Манчестер Юнайтед» намерен купить Обамеянга за €62 млн

Газета.Ruвчера в 22:00

Marca: «МЮ» предложил 62 миллиона «Арсеналу» за Обамеянга

Бомбардир.ру00:59

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Обамеянгу

Все про Спорт ру00:27

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Обамеянгу

Евро-футбол.ру01:31

Обамеянг может сменить «Арсенал» на «Манчестер Юнайтед»

Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:54

«Манчестер Юнайтед» предложил «Арсеналу» за Обамеянга € 62 млн

Чемпионатвчера в 16:27
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Вашингтон
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