Футбол

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по ДембелеКомсомольская правда 06:20

По сообщению The Goal, «Манчестер Юнатед» сделал первое официальное предложение по летнему трансферу форварду «Лиона» Муссы Дембеле. «Красные дьяволы» активно ищут замену уходящему в летнее трансферное окно Ромелу Лукаку и готовы выложить за основного нападающего «Лиона» 40 миллионов евро.
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«Манчестер Юнайтед» предложил за М. Дембеле € 40 млн

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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Лиону» по трансферу нападающего Дембеле

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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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