Футбол
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по ДембелеКомсомольская правда 06:20
По сообщению The Goal, «Манчестер Юнатед» сделал первое официальное предложение по летнему трансферу форварду «Лиона» Муссы Дембеле. «Красные дьяволы» активно ищут замену уходящему в летнее трансферное окно Ромелу Лукаку и готовы выложить за основного нападающего «Лиона» 40 миллионов евро.
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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Лиону» по трансферу нападающего Дембеле
Sport24.ruвчера в 11:07
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
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