Футбол

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по ДембелеКомсомольская правда 06:20

Взамен, «нерадзурри» предлагают «манкунианцам» 30-летнего хорватского хавбека Ивана Перишича с доплатой в 30 миллионов евро. Контракт Мусса Дембеле с «Лионом» рассчитан до июля 2023 года, в текущем сезоне форвард забил 20 голов и сделал 6 результативных передач в 45 матчах в составе «Лиона».
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