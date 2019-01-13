Футбол
«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Тоттенхэм»
«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Тоттенхэм»Газета.Ru13:40
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Уэмбли»
Мусса Сиссоко
Эрик Ламела
|43′
|44′
Маркус Рэшфорд
Деле Алли
|50′
|66′
Андер Эррера
|73′
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
|78′
Поль Погба
Харри Уинкс
Фернандо Льоренте
|81′
|83′
Джесси Лингард
Диого Далот
|90′+2′
Поль Погба
Скотт Мактомини
|60%
|Владение мячом
|40%
|86%
|Процент точных передач
|72%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|11
|Удары в створ ворот
|8
|7
|Сейвы вратарём
|11
|4
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|4
|6
|Отборы
|8
|8
|Фолы
|8
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
33
Дэвис
11
Ламела
18
Льоренте
20
Алли
23
Эриксен
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
1
Де Хеа
18
Янг
2
Линделёф
4
Джонс
23
Шоу
21
Эррера
39
Мактомини
31
Матич
20
Далот
10
Рэшфорд
9
Лукаку
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑2‑1‑3
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась с минимальным счетом. Единственный мяч в этой встрече забил Маркус Рэшфорд.
Газета.Ru13:40
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