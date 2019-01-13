Футбол

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Тоттенхэм»
Газета.Ru
13:40

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Уэмбли»
Мусса Сиссоко
Эрик Ламела
43′
44′
Маркус Рэшфорд
Деле Алли
50′
66′
Андер Эррера
73′
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
78′
Поль Погба
Харри Уинкс
Фернандо Льоренте
81′
83′
Джесси Лингард
Диого Далот
90′+2′
Поль Погба
Скотт Мактомини
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась с минимальным счетом. Единственный мяч в этой встрече забил Маркус Рэшфорд.
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