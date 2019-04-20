Футбол
«Манчестер Юнайтед» решил продать ЛукакуЕвро-футбол.ру 02:00
Бельгийский форвард Ромелу Лукаку, выступающий за "Манчестер Юнайтед", может сменить клубную прописку в летнее транфсферное окно. По данным The Telegraph, "красные дьяволы" решили провести чистку состава грядущим летом.
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Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
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Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
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