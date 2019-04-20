«Манчестер Юнайтед» решил продать ЛукакуЕвро-футбол.ру 02:00

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку, выступающий за "Манчестер Юнайтед", может сменить клубную прописку в летнее транфсферное окно. По данным The Telegraph, "красные дьяволы" решили провести чистку состава грядущим летом.

Экономика В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.

Шоу-бизнес Волочкова вызвала Собчак на дуэль и пригрозила шпагатом Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на словесную дуэль.

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Политика Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.

Экономика Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублей Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) заключили 102 инвестиционных соглашения на общую сумму 215 млрд рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Происшествия Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.

Шоу-бизнес Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев» Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.

Транспорт В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Происшествия В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.

Общество В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.

Путешествия ЕС упростит выдачу шенгена туристам с хорошей визовой историей Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощенной выдаче виз туристам, за которыми нет нарушений режима въезда в ЕС.

Авто УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер» Ульяновский автозавод приступил к продажам новой модели УАЗ «Хантер».

Происшествия На Дунайском проспекте маршрутка въехала в минивэн Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 20 апреля около 12:25 у дома №24 по Дунайскому проспекту 29-летний водитель автобуса ПАЗ совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Volkswagen.

Политика Французский политик назвал антироссийские санкции лицемерными США, Евросоюз и Украина не признали итоги плебисцита и ввели против России санкции.

Политика Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец» Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».

Гаджеты Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.

Авто В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.

Происшествия Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.

Наука ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.