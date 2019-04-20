Футбол
«Манчестер Юнайтед» решил продать ЛукакуЕвро-футбол.ру 02:00
Бельгийский форвард Ромелу Лукаку, выступающий за "Манчестер Юнайтед", может сменить клубную прописку в летнее транфсферное окно. По данным The Telegraph, "красные дьяволы" решили провести чистку состава грядущим летом.
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