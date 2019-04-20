Футбол
«Манчестер Юнайтед» решил продать ЛукакуЕвро-футбол.ру 02:00
Бельгийский форвард Ромелу Лукаку, выступающий за "Манчестер Юнайтед", может сменить клубную прописку в летнее транфсферное окно. По данным The Telegraph, "красные дьяволы" решили провести чистку состава грядущим летом.
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Обновлено вчера в 17:49
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Обновлено в 04:41
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Обновлено в 02:09
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
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Обновлено вчера в 19:51
Армия и оружие
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Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского породили множество мемов
Пользователи, наблюдавшие за словесными баталиями политических соперников, отреагировали на это событие потоком шуток и мемов, основой для которых стали кадры трансляции и высказывания кандидатов в президенты.
Обновлено в 04:55
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Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
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Vivo представляет смартфон Vivo Y91С с мощным аккумулятором
Смартфон Vivo Y91C является одной из лучших моделей в категории до 10 000 рублей.
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С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
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Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Футбол
«Реал» заключит контракт с Adidas на 1,6 млрд евро
Ожидается, что испанский гранд и немецкая компания продлят контракт на 12 лет. Сумма договора оценивается в 1,6 миллиарда евро.
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В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
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Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщил Forbes
Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 03:17
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В США создали роботов для сбора клубники
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Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
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Обновлено вчера в 16:55
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На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
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