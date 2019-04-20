Футбол

«Манчестер Юнайтед» решил продать ЛукакуЕвро-футбол.ру 02:00

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку, выступающий за "Манчестер Юнайтед", может сменить клубную прописку в летнее транфсферное окно. По данным The Telegraph, "красные дьяволы" решили провести чистку состава грядущим летом.
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» хочет продать Лукаку

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СМИ: «Манчестер Юнайтед» может продать форварда Лукаку

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«Манчестер Юнайтед» выразил готовность продать Лукаку

Газета.Ruвчера в 21:20

«Манчестер Юнайтед» готов продать Лукаку

Sport24.ruвчера в 21:00
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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