Футбол

«Манчестер Юнайтед» решил продать ЛукакуЕвро-футбол.ру 02:00

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку, выступающий за "Манчестер Юнайтед", может сменить клубную прописку в летнее транфсферное окно. По данным The Telegraph, "красные дьяволы" решили провести чистку состава грядущим летом.
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» хочет продать Лукаку

Спорт-Экспрессвчера в 21:33

«МЮ» выслушает предложения по Лукаку летом

Матч ТВ03:27

«Бавария» претендует на игрока ПСЖ

Soccer.ru03:44

«МЮ» готов продать Лукаку. «ПСЖ», «Бавария» и «Интер» интересовались игроком

Sports.ru03:38

Лукаку покинет «Манчестер Юнайтед» нынешним летом

Советский спорт04:06

«Манчестер Юнайтед» выразил готовность продать Лукаку

Газета.Ruвчера в 21:20

«Манчестер Юнайтед» готов продать Лукаку

Sport24.ruвчера в 21:00
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Наука

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В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
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Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
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В 2017 году на территории центра посольством РФ в Словении был размещен памятник Юрию Гагарину, а в 2018 году ЦЕКТ стал площадкой проведения Международной конференции по вопросам использования космических технологий в цифровой экономике с участием Роскосмоса и представителей фонда "Сколково".
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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