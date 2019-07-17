Подопечные Уле-Гуннара Сульшера одержали вторую сухую победу подряд. «Манчестер Юнайтед» продолжает уверенную подготовку к новому сезону английской Премьер-лиги. В очередном товарищеском матче подопечные Уле-Гуннара Сульшера со счетом 4:0 разгромили другую британскую команду — «Лидс Юнайтед».

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