Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» в товарищеском матчеЧемпионат 09:15

«Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче разгромил «Лидс Юнайтед» со счётом 4:0. Встреча состоялась в австралийском Перте на стадионе «Оптус».
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» в Австралии

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Товарищеский матч. «МЮ» забил «Лидсу» 4 гола в Австралии

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Маркус Рашфорд
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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