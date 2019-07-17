Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» в товарищеском матчеЧемпионат 09:15
«Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче разгромил «Лидс Юнайтед» со счётом 4:0. Встреча состоялась в австралийском Перте на стадионе «Оптус».
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