Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в первом матче Сульшера
РИА Новости
14:29

Футболисты "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграли "Кардифф" в матче 18-го тура чемпионата Англии. Субботняя игра в Кардиффе завершилась победой "Юнайтед" со счетом 5:1.
РИА Новости14:29

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей за матч в АПЛ впервые со времен Фергюсона

Советский спорт14:53

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в первом матче после увольнения Моуринью

Матч ТВ14:25

Сульшер и Погба передали привет Моуринью. «МЮ» разгромил «Кардифф»

Спорт-Экспресс15:25

«Манчестер Юнайтед» впервые со времён Фергюсона забил пять голов в матче АПЛ

Чемпионат15:23

«Манчестер Юнайтед» впервые с 2013 года забил пять голов

Soccer.ru14:33

«Ман Юнайтед» забил 3 гола в первом тайме гостевого матча АПЛ впервые с ноября 2017-го

Sports.ru13:33

Мунир не забьет «Сельте», «МЮ» съест «Кардифф» в первом матче Сульшера

Eurosport.ru03:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 23:37, Ашберн
Футбол

Бэйл стал лучшим игроком клубного чемпионата мира

Обновлено в 22:20
Футбол

«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче Серии А

Обновлено в 23:22
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Нант» благодаря голу Мбаппе

Обновлено в 17:09
Футбол

Антуан Гризманн забил 200-й гол в карьере

В поединке 17-го тура Ла Лиги форвард «Атлетико» Антуан Гризманн забил победный гол в ворота «Эспаньола», реализовав пенальти.
Обновлено в 14:54
Футбол

Мюллер: победа над «Айнтрахтом» придаст «Баварии» смелости

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом».
Обновлено в 17:25
Футбол

«Лестер» обыграл «Челси» благодаря голу Варди

Обновлено в 11:51
Футбол

Плаза назначен на пост главного тренера «Зенита»

Испанский наставник Жоан Плаза стал новым главным тренером петербургской баскетбольной команды «Зенит», сообщает официальный сайт клуба из Северной столицы.
Обновлено в 11:34
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено в 13:49
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0).
Обновлено в 16:37
Футбол

Миливоевич: «Таунсенд забил потрясающий гол»

Думаю, что если ты забиваешь три мяча, то это заслуженная победа.
Обновлено в 12:36
Футбол

Мамаев согласился на все условия жены

Павел Мамаев согласился на все требования, которые поставила перед ним жена для сохранения семьи.
Обновлено в 12:59
Футбол

«Витесс» Слуцкого в четвертьфинале Кубка Голландии сыграет с «АЗ»

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Голландии. "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий, сыграет с "АЗ" на выезде.
Обновлено в 17:25
Футбол

Слуцкий рассказал о матерных песнях сына-рэпера

Футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказал об увлечениях своего 13-летнего сына Дмитрия.
Обновлено в 09:08
Футбол

Широков рассказал о продлении контракта с футболистом «Динамо» Рыковым

Заместитель генерального директора московского «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков сообщил, что футбольный клуб продлил контракт с защитником Владимиром Рыковым.
Обновлено в 14:55
Футбол

Дело об уклонении Роналду от налогов суд рассмотрит 21 января

Обновлено в 09:22
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Молде»
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное