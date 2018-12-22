Футболисты "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграли "Кардифф" в матче 18-го тура чемпионата Англии. Субботняя игра в Кардиффе завершилась победой "Юнайтед" со счетом 5:1.

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