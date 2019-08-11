"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги. Начало разгрому положил форвард манкунианцев Маркус Рэшфорд, реализовавший пенальти в середине первого тайма. Во второй половине встречи преимущество удвоил Антони Марсьяль.

Все про Спорт ру

Политика В Германии заявили о невозможности вступления Украины в ЕС и НАТО "Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы её тоже принимать не будут", — сообщил Рар.

Происшествия Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.

Армия и оружие Глава МИД Турции: США не помешают планируемой операции Анкары в Сирии Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не удастся остановить планируемую Турцией операцию против боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии.

Армия и оружие При атаках боевиков в Сирии погибли 23 военнослужащих армии САР Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.

Гаджеты Предустановленные приложения Android-смартфонов могут быть опасны По мнению Мэдди Стоун, одного из экспертов группы Google, им «нужно убедить всего одну компанию включить в число предустановленных своё приложение, но не тысячи пользователей».

Происшествия США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.

Армия и оружие На северо-востоке Сирии прогремел взрыв Четверо бойцов патруля "Сирийских демократических сил" (SDF) погибли в результате взрыва в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны, сообщает проправительственная газета al-Watan.

Происшествия Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Шоу-бизнес Александр Овечкин и Анастасия Шубская крестили сына Сыну знаменитого хоккеиста Александра Овечкина скоро исполнится один год, и поэтому они с женой - Анастасией Шубской - решили поскорее провести над ним обряд крещения в спокойной семейной атмосфере в одном из московских храмов, в кругу самых близких им людей.

Общество Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.

Религия Тысячи мусульман отмечают Курбан-байрам в Москве Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. В Московской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих.

Футбол Миладинович: не думаю, что это пенальти Футболист «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал эпизод в концовке матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда он ударил по лицу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Театры Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".